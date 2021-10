Die Schüler legen sich beim Umweltschutz ins Zeug!

Was machen Jugendliche an einem schönen Herbstnachmittag in ihrer Freizeit? Genau, sie gehen Müll einsammeln. Im Rahmen der diesjährigen Aktionstage haben sich Schüler der Innsbrucker BHAK/BHAS Gedanken darüber gemacht, wie sie nachhaltig sein können. Ein gelungenes Projekt haben sie erst kürzlich umgesetzt. Rund 100 Schüler waren in ihrer Freizeit unterwegs, um in den Stadtteilen rund um die Handelsakademie weggeworfene Abfälle einzusammeln. Denn, es ist zwar mitten in einer Klimakatastrophe kaum zu glauben, aber es gibt immer noch Menschen, die ihren Müll einfach auf die Straße werfen. Ausgestattet mit Säcken und Zangen, zur Verfügung gestellt von der IKB, strömten die fleißigen Umweltschützer aus und machten leider auch reichlich Beute.