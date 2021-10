Nordisches Zentrum wird um ein Drittel teurer

Bauarbeiten bis 2024 abgeschlossen

Im kommenden Jahr steht die Sanierung der K85-Schanze an, für die es derzeit kein gültiges FISZertifikat gibt. Bis 2024 sollen die Baumaßnahmen auf der Schanzenanlage Uttenhofen und beim Langlaufzentrum Ritzensee abgeschlossen sein. Zusätzlich zum Planungsauftrag hat die Stadtgemeinde Saalfelden einen Auftrag für die örtliche Bauaufsicht (ÖBA) an ein technisches Büro aus Tirol vergeben. Ein externes Controlling sozusagen. Dieses Büro wurde beauftragt, die - bereits vor drei Jahren angefertigte - Kostenschätzung auf ihre Plausibilität zu überprüfen und an die stark gestiegenen Baustoffpreise anzupassen.