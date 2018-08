Verbot von Qualzuchten bei Tieren gefordert

„Sofortiges Zuchtverbot für kranke Tiere“

Anlass genug, sich bei einer Pressekonferenz am Donnerstag gegen Qualzuchten auszusprechen. Brigid Weinzinger von pro-tier, dem Dachverband der österreichischen Tierschutzorganisationen, fordert ein sofortiges Zuchtverbot für alle Tiere, die eindeutige Qualzuchtmerkmale aufweisen: „Wenn das bedeutet, dass es bestimmte Hunderassen in Zukunft eben nicht mehr ‘reinrassig‘ gibt, dann ist das ein geringer Preis im Vergleich zum endlosen Leiden der Reinzuchten über Generationen hinweg“. Da derzeit aber sowieso neue Rassen voll im Trend liegen, könne man doch beim Mops & Co. durchaus langschnauzige Hunde einkreuzen und so die Rasse generell fitter züchten, schlägt Weinzinger vor. Bei dem Pressevent lagen eigene Atemmasken auf, mit denen man sich in die Lage kurzatmiger Rassen versetzen kann - sie werden üblicherweise von Extremsportlern eingesetzt. Keine der anwesenden Personen hielt den Selbstversuch länger als eine halbe Minute durch...