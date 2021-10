Marvin Egho über Randale: „Das war ein Wahnsinn“

Auch Austria-Hooligans?

Dänemark-Legionär Marvin Egho, der mit Trnava 2018 Meister war, sagt: „Das war ein Wahnsinn. Ich habe mit Leuten von dort immer noch Kontakt. Alle sind schockiert.“ Der jetzige Randers-Spieler hörte aus der Slowakei, dass es angeblich verabredete Ausschreitungen waren und auch mit Slovan verbundene Hooligans von Austria Wien dabei gewesen sein sollen. Egho selbst erlebte in seiner Zeit die Derbybrisanz so: „Es war immer hitzig. Einmal sah ein Spieler von Slovan Rot. Da kam dann der Präsident in der Halbzeit in den Kabinentrakt, legte sich mit dem Schiedsrichter und einem Security an.“