Aus Geldnot mit 18 Kilo Cannabis gehandelt

Laut der Anklage soll der 34-Jähriger zuerst vier Kilogramm Cannabis zwischen Oktober 2020 und April 2021 seinem in Eugendorf lebenden Partner (30) übergeben haben, der sein Zuhause als Bunkerwohnung zur Verfügung gestellt haben soll. Gemeinsam mit einem weiteren Eugendorfer (32) soll das Trio dann von April bis Juli rund zehn Kilogramm Cannabis - ein kleiner Teil davon Haschisch - an zumindest sieben Abnehmer verkauft haben. Und sie sollen weitere rund vier Kilogramm von Wien nach Eugendorf gebracht haben, mit dem Ziel es zu weiterzuverkaufen - so lauten die Vorwürfe der Rieder Anklagebehörde. Diese spricht in der Anklageschrift auch von einer kriminellen Vereinigung. Alle drei befinden sich zurzeit in Untersuchungshaft.