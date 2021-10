Ausfahrtskontrollen in Adnet: „Keine Überraschung“

Mit Stand Montag gibt es in der beschaulichen Tennengauer Gemeinde 51 Corona-Infizierte bei einer Inzidenz von 1116. Allein in den vergangenen sieben Tagen gab es 41 Neuinfektionen. Speziell im Schulbereich gibt es laut Ortschef viele Fälle. „Noch sind alle Cluster nachvollziehbar“, sagt Auer. Vorerst gelten die Ausfahrtsbeschränkungen samt Kontrollen bis zum 3. November. Nur wer geimpft, genesen oder einen gültigen PCR-Test vorweisen kann, darf die Gemeinde verlassen. Die Polizei kontrolliert an den Ortseinfahrten. Und: Auch die Quarantänebestimmungen will man verstärkt kontrollieren.