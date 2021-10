Trio hortete in Wiener Wohnungen illegale Waffen

Ein Hinweis hatte die Exekutive auf die Spur der Verdächtigen gebracht. Am Freitagmorgen wurden dann in mehreren Wohnungen in der Bundeshauptstadt Hausdurchsuchungen durchgeführt. Tatsächlich stieß die Polizei dabei auf eine Vielzahl diverser Waffen, die sich verbotenerweise im Besitz der Männer befanden - einerseits, weil es sich bei einigen um verbotene Waffen handelt, andererseits, weil waffenrechtliche Dokumente fehlten. Auch Umbauten seien sichergestellt worden, berichtete die Wiener Polizei am Montag.