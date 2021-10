Mann stürzte von Leiter: Schwere Kopfverletztung

Ein 27-Jähriger arbeitete am Samstag in Jagerberg (Bezirk Südoststeiermark) gemeinsam mit seinem Vater an einer Terrassenüberdachung und stürzte dabei von einer Aluleiter drei Meter in die Tiefe. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen.