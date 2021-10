83-Jährige zwickte Einbrecher den Finger ein

Blitzschnell hat eine 83 Jahre alte Frau am Samstagnachmittag in Wien reagiert. Ein Einbrecher hatte versucht, in die Wohnung der Pensionistin nahe der Linzer Straße im Bezirk Penzing einzudringen, doch die Frau wusste sich zu wehren: Als der Täter versuchte, durch die Eingangstür zu gelangen, drückte die 83-Jährige die Türe zu und zwickte so den Finger des Einbrechers ein.