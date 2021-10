Alkolenker schoss vollbesetzten Kastenwagen ab

Ein 30-Jähriger aus Neuhofen an der Krems fuhr am Sonntag gegen 4.15 Uhr mit einem Kastenwagen von Allhaming kommend Richtung Neuhofen an der Krems. Da bog ein 20-Jähriger, ebenfalls aus Neuhofen, mit seinem Pkw von einem Feldweg im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Krems in die Marchtrenker Landesstraße ein. Die Fahrzeuge kollidierten und der Kastenwagen, der Pkw flog ins Maisfeld, wo auch der Kastenwagen zu Stehen kam.