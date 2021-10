„Mörder!“ Geschmacklose Proteste auf Impfbus-Route

30.000. Stich

Der Beliebtheit der landesweiten mobilen Impfaktion tun diese Störfeuer aber keinen Abbruch. Erst am Mittwoch wurde dabei der 30.000. Stich verabreicht. Tags darauf hielten die insgesamt sechs Busse neben Neumarkt an der Ybbs auch noch in zwölf anderen Orten. Bemerkenswert: Bei 40 Prozent der Impfungen in den Bussen handelt es sich schon um den dritten Stich. Genauso hoch ist aber auch der Anteil jener, die sich den ersten Piks holen.