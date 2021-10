ÖVP-Ethikrat rügt „Wortwahl“ - reicht das aus?

Der Ethikrat der ÖVP hat sich mit den an die Öffentlichkeit gelangten Chatnachrichten von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz beschäftigt und festgestellt, dass „die Wortwahl und der mangelnde Respekt völlig unangemessen und abzulehnen“ sei. Auch wenn es sich um nicht öffentlich getätigte Äußerungen handle, würden sie dem Verhaltenskodex widersprechen. Was die Chats betrifft, seien diese „ohne Beachtung von Datenschutz und Privatsphäre“ öffentlich gemacht worden. Doch reicht diese Rüge des Ethikrates aus? Oder muss hier eine härtere Bestrafung her, auch wenn es sich um private Nachrichten handelte? Lassen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich wissen!