Ein Youngster ist der Marathonmann

Vor einem – nicht neuen – Dilemma steht Brenden Aaronson. Der Teamkicker gehörte dem US-Kader an, der in der WM-Quali in der vergangenen Nacht Costa Rica empfangen hat. Der Einsatz übermorgen in Altach kommt für den sicher müden Offensivmann zu früh. Das Elite-Liga-Match am Mittwoch gegen Wolfsburg sollte machbar sein.