Haselmayer: „Vertrauen der Menschen erschüttert!“

Es ist die Polit-Bombe zurzeit: Die ÖVP hat nach der Chat-Affäre rund um Sebastian Kurz in den Umfragen deutlich an Stimmen verloren und ist nun auf Augenhöhe mit der SPÖ. Was bedeutet das konkret? Was könnte der neue Kanzler Alexander Schallenberg ändern? Gerhard Koller nimmt die aktuelle politische Lage Österreichs mit Polit-Profi und Meinungsforscher Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IDD) genauer unter die Lupe.