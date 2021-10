Die Frau hinter der „Kufsteiner-Krimi-Saga“

Latein unterrichten und Krimis schreiben

Ein wenig nervös ist sie aber auch. Erstens wegen dem Gespräch, welches nun mit der „Tiroler Krone“ ansteht. Zweitens, da sie morgen vor großem Publikum im altehrwürdigen Rathaus, welches in ihrem neuesten Werk zudem eine essenzielle Rolle spielt, die erste Lesung aus „Dein ist die Macht“ abhalten wird. Die 43-jährige Maria Höfle wuchs in Schwaz im Schoße einer gutbürgerlichen Beamtenfamilie auf. Schon sehr früh war die zarte Frau von fremden Sprachen und allem, was mit Geschichte zu tun hat, fasziniert. Was dazu führte, dass sie Germanistik, Klassische Philologie, Anglistik und Amerikanistik studierte, weshalb sie in ihrem „Brotberuf“ am Kufsteiner Gymnasium Deutsch, Englisch und Latein unterrichtet.