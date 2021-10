ÖFB-Team: Feld der möglichen Gegner wird klarer

Belgien und Europameister Italien haben das schon vor den abschließenden Spielen Mitte November geschafft, auch Weltmeister Frankreich ist dies kaum noch zu nehmen. Spanien müsste im November in Griechenland und daheim gegen Schweden verlieren, um noch aus den Top-2 zu rutschen. Wales hat es ebenfalls noch in den eigenen Händen, in der Gruppe mit Belgien an Tschechien vorbeizuziehen. Dänemark und Deutschland haben ihre WM-Tickets bereits gelöst. Fix in den Top-2 ihrer Gruppen stehen Portugal, Serbien (beide Gruppe A), Italien, die Schweiz (beide C), Belgien (E), Russland und Kroatien (beide H). All diese Mannschaften werden im November entweder fix bei der WM dabei sein oder sollten bei der Play-off-Auslosung gesetzt sein. Laut Papierform würden dies auch Schweden und Spanien (beide B) schaffen.