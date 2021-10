Foda: „Bin überzeugt, dass wir uns qualifizieren“

Der erhoffte Befreiungsschlag ist nicht gelungen. Dänemark hat dem österreichischen Fußball-Nationalteam einmal mehr die Grenzen aufgezeigt. Vor allem in der Offensive gelang der ÖFB-Auswahl am Dienstag beim 0:1 in Kopenhagen wenig. Die Zukunft von Teamchef Franco Foda ist mehr denn je offen. Der Deutsche gab sich aber zuversichtlich, Österreich über das Play-off kommenden März doch noch zur WM in Katar führen zu können. Er sagt: „Ich bin überzeugt, dass wir uns für die WM qualifizieren.“