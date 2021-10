Selma Blair über Chemo: „Ich hatte Todesangst“

2018 wurde bei Selma Blair Multiple Sklerose diagnostiziert. In der Doku „Introducing, Selma Blair“, die am 15. Oktober erscheint, gibt die Schauspielerin einen schonungslos offenen Einblick in ihren Kampf gegen die Nervenkrankheit - unter anderem unterzog sie sich einer kräftezehrenden Chemotherapie. Jetzt sprach die 49-Jährige über ihren Gesundheitszustand und über die „Todesangst“, die sie während dieser Zeit durchleben musste.