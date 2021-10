Feuerteufel legte in Ebensee drei Brände in Serie

Als am Sonntag kurz vor Mitternacht in Ebensee ein Auto lichterloh brannte, war man noch von einem technischen Defekt ausgegangen. Doch als tags darauf bei Bränden bei einem Wohnwagen und in einer Garage Anzünder gefunden wurden, war schnell klar: In der Gegend treibt ein unbekannter Feuerteufel sein Unwesen.