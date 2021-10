„Immer mehr Kollegen wollen kündigen“

Seit der Corona-Krise bekommen die Mitarbeiter in den Kindergärten zwar mehr öffentliche Anerkennung, beim Gehalt und den Arbeitsbedingungen tut sich aber nur wenig. Die Stimmung ist daher vielerorts am Tiefpunkt. Rund 5000 Mitarbeiter von privaten Kindergärten reichte es nun endgültig. Sie versammelten sich zu einer Protestaktion im Votivpark - zum ersten Mal nicht am Wochenende, sondern bewusst in der Dienstzeit. Warum immer mehr Elementarpädagogen kündigen wollen, welche Forderungen sie haben und wie eine vom Streik betroffene Mutter darüber denkt - all das und vieles mehr lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at.