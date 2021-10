Test in Israel: Drohnen liefern Sushi und Eis

Israel hat in Tel Aviv die dritte Phase der nationalen Drohneninitiative gestartet. Daran nehmen fünf Unternehmen teil, die von der Innovationsbehörde ausgewählt und finanziert wurden. Am Montag konnten die Teilnehmer ihre Lieferdrohnen an einem Strand in Tel Aviv vorführen. Zugestellt wurden an interessierte Zuseher Sushi und Eis.