Verlaufener Ziegenbock aus Kletterroute geborgen

In Leogang im Pinzgau haben drei beherzte Bergretter am Wochenende einen verlaufenen Ziegenbock bei eisigen Verhältnissen aus einer Kletterroute in den Leoganger Steinbergen geborgen. „Burli“ hielt sich bereits seit Juni auf der Nordseite der Mitterspitze auf einem schmalen Grasband inmitten einer Felswand auf. Er dürfte Gämsen nachgelaufen sein und den Abstieg nicht mehr gefunden haben, wie die Salzburger Bergrettung am Montagabend informierte.