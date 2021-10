Zehn Einbrüche in sechs Tagen im Waldviertel

„Ned die G‘schicktesten“

Die unter Polizisten als „ned die G’schicktesten“ gehandelten Einbrecher mussten es aufgrund mangelnder Fähigkeiten auch manches Mal beim Einbruchsversuch belassen, da sie nicht in die Räumlichkeiten eindringen konnten. Weiters dürfte je ein Vereinshaus bei Vitis im Bezirk Waidhofen an der Thaya, in Kirchberg am Walde im Bezirk Gmünd und in Brunn an der Wild im Bezirk Horn von den Einbrechern heimgesucht worden sein.