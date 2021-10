Moldawische Schlepper in Steinberg festgenommen

Ein Erfolg für die Einsatzkräfte im Bezirk Oberpullendorf: In Klostermarienberg beobachten Zeugen, wie Personen in einen Kastenwagen stiegen, der in Richtung S31 fuhr. In Steinberg wurde er durch die Polizei angehalten, wodurch zwei Schlepper vor Ort festgenommen werden konnten.