Apple geht gegen App-Store-Urteil in Berufung

Apple versucht, die Umsetzung eines Gerichtsurteils hinauszuzögern, mit dem mehr App-Entwickler am Konzern vorbei digitale Artikel an ihre Nutzer verkaufen könnten. Der Konzern argumentiert, dass dadurch Schaden für Verbraucher und die Integrität der App-Store-Plattform drohe, wie aus am Wochenende veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Das Urteil fiel Anfang September im Prozess zwischen Apple und dem „Fortnite“-Entwickler Epic Games. Epic ging bereits in Berufung dagegen - und Apple nun auch.