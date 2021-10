Fokus beim Leader liegt nun auf dem Schlager

Vor über zwei Monaten haben die St. Johanner zuletzt ein Spiel in der Regionalliga als Verlierer verlassen. Am 6. August kassierten die Pongauer eine 0:3-Niederlage bei Seekirchen. Genau das gleiche Ergebnis musste der Tabellenführer auch am Samstag beim Gastspiel in Kuchl schlucken. „Unterm Strich geht das Resultat so völlig in Ordnung“, gab St. Johann-Coach Ernst Lottermoser offen und ehrlich zu.