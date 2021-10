Slowake Kruzliak leitet ÖFB-Match in Dänemark

Besonders gute Erinnerungen hat Louis Schaub: Der ÖFB-Teamspieler schoss Rapid 2015 in der Champions-League-Quali unter Kruzliaks Leitung mit zwei Toren zu einem 3:2-Auswärtssieg bei Ajax Amsterdam und in die nächste Runde. 2016 verlor Rapid mit dem slowakischen Referee in der Europa League gegen KRC Genk. Für Salzburg gab es in zwei Europacup-Spielen mit Kruzliak zwei Siege - 2013 in der Europa League gegen Standard Lüttich (2:1) und 2016 in der CL-Quali gegen Partizani Tirana (2:0).