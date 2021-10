Einbrecher bei Coup in Linz von Kamera gefilmt

Schaden viel größer als Beute

„Zum Stehlen gibt es normalerweise nicht viel, in diesem Fall waren es etwas Wechselgeld und technische Geräte, die eigentlich nicht verkäuflich sind. Der Vandalismusschaden ist in diesem Fall das Unangenehmste. Wir gehen auch davon aus, dass die Täter die Gegebenheiten gekannt haben“, hofft man auf Tipps aus der Bevölkerung. Hinweise bitte an 0 664/12 26 406.