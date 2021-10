Steirisches Gold verzückt die Golf-Legenden

Und das kam so: Der gebürtige Waliser schlägt dieser Tage bekanntlich bei den Riegler & Partner Legends am Murhof ab. Als sechsmaliger Ryder-Cup-Sieger ist er auf den Golfplätzen dieser Welt zuhause, mit knapp elf Millionen Euro an Preisgeld, die er sich allein auf der European Tour erspielt hat, ist auch der eine oder andere Luxus drin. Aber vom „grünen Gold“ der Steirer hatte der 63-Jährige noch nie etwas gehört. „Das musst du probieren – für uns ist das wie Medizin, es hilft quasi gegen alles“, erzählte ihm Legends-Organisator Gary Stangl.