Alle 34 Minuten kommt es jetzt zu einem Wildunfall

Ein Toter, 43 Verletzte

Genau gleich erging es eine Stunde später einem 28-jährigen Inder aus Linz. In Alkoven sprang ein Reh von rechts auf die Fahrbahn. Der Inder kam nach einem Überschlag auf dem Autodach zum Stillstand. So wie den beiden Lenkern ging es im vergangenen Jahr 43 Autofahrern, die sich bei Unfällen mit Wild in Oberösterreich verletzten. Ein Fahrer starb. Bei den Unfällen – im Schnitt kommt es alle 34 Minuten zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem querenden Wildtier – wurden 2020 15.554 Wildtiere in unserem Bundesland verletzt. Jeder zweite Zusammenstoß geschieht in der Nacht, besonders häufig sind Rehe oder Hasen betroffen.