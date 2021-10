Bombendrohung: Sperre rund um Max-Ott-Platz

Der Verkehr in der Stadt Salzburg steht derzeit still: Bei der Bawag-Filia am Max-Ott-Platz hat die Polizei eine großräumige Sperre eingerichtet. Grund: eine Bombendrohung um mit Mittagszeit. Anrainer und Geschäftsleute werden gebeten, das Gebiet zu meiden und umfahren.