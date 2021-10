Drei Verletzte bei zwei Unfällen in Mattersburg

Mopedlenker gestürzt

Nur kurze Zeit später stürzte ganz in der Nähe der ersten Unfallstelle ein 15-jähriger Mopedlenker und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Der junge Lenker wurde dabei leicht verletzt und musste medizinisch vom Gemeindearzt versorgt werden. Am Moped sowie am Pkw entstand ein leichter Sachschaden.