Geheime Taktik-Tafel: Flick setzt auf Salzburg-Ass

Karim Adeyemi hat in der noch jungen Saison einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Wie krone.at bereits berichtete, sind Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Liverpool hinter dem 19-Jährigen her. Und wie nun eine geheime Taktik-Tafel zeigt, spielt der Salzburg-Angreifer auch in den Plänen von DFB-Teamchef Hansi Flick eine riesengroße Rolle.