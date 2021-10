Salzburgs Adeyemi erneut im deutschen Teamkader

Karim Adeyemis Höhenflug geht weiter. Der Superstriker in Diensten von Meister Salzburg wurde erneut in den Kader der deutschen Nationalmannschaft einberufen. Nächsten Freitag geht‘s in der WM-Qualifikation in Hamburg gegen Rumänien und drei Tage später in Skopje gegen Nordmazedonien.