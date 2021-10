So stellen Sie Handcreme selbst her Kopieren

Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit braucht unsere Haut die richtige Pflege. Vor allem die Hände sind oft eisigen Temperaturen ausgesetzt und werden trocken und rau. Eine hochwertige Handcreme ohne Silikone und anderen Zusatzstoffen ist bei dem Überangebot an Cremes heutzutage gar nicht so einfach zu finden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Handcreme ganz einfach selber herstellen.