Digitale Lehrer im Einsatz für zeitgemäße Bildung

Das heißt, es gibt bereits viele existierende Möglichkeiten digitalen Unterricht zu gestalten oder einzelne Teile zu digitalisieren. Was sind aus eurer Sicht Zukunftstrends der Bildung?

Angela: Für mich ist die Zukunft ganz klar digital! Zusätzlich zum Regelunterricht, welcher eine fundierte Allgemeinbildung ermöglicht, sollte die Bildung personalisiert werden. Dabei bietet die Digitalisierung eine Vielzahl an Möglichkeiten zusätzliche Lerninhalte für eine große Anzahl von Schüler*innen zur Verfügung zu stellen. Sie können helfen, Kenntnisse in bestimmten Fächern zu verbessern oder individuelle Interessen zu fördern und selbstständig zu erlernen.



Fabian: Als weiteren Trend sehe ich den Einsatz von künstlicher Intelligenz, um herauszufinden, was die perfekte Lernumgebung ausmacht. Im digitalen Klassenzimmer kann hier beispielsweise sichtbar gemacht werden, welche Faktoren sich im Unterricht besonders positiv auf den Lernerfolg auswirken, wie beispielsweise Emotionen. Bei GoStudent haben wir bereits erste Forschungen dazu angestellt und herausgefunden, wie sich Emotionen auf Tutoren-Seite auf die Aufmerksamkeit der Schüler während des Online-Unterrichts auswirken.