„Geb euch 100 Euro, macht‘s euch an schönen Tag“

„Wisst‘s was, ich geb euch jeweils einen Hunderter, ihr vergesst die Geschichte und es macht‘s euch einen schönen Tag.“ Diese Worte äußerte der 25-Jährige am 28. April, als ihn eine Polizeistreife in Elsbethen stoppte und kontrollierte. Zuvor hatte der Mann als Lenker eines Klein-Lkws während eines Überholmanövers mit dem Handy gespielt.