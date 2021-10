Von Tirols Bergen in die Formel 1 des Segelsports

Am 7. November fällt in der französischen Hafenstadt Le Havre der Startschuss für das Rennen seines bisherigen Lebens. Nonstop und ohne Hilfe von außen soll „The Mountain Man“ – wie auch das Boot heißt, bis ein Sponsor an Land gezogen werden kann – nach etwa 17 Tagen und 5600 Seemeilen auf der Karibikinsel Martinique ins Ziel kommen. Dabei zeigt Fankhauser durchaus Ambitionen, sich gegen die weiteren 23 Schiffe durchzusetzen und einen Platz ganz vorne im Ranking zu erreichen. „Wir haben eine Chance, wenn wenig Wind herrscht oder dieser genau von vorne kommt“, erklärt der 52-Jährige, der derzeit bei seiner Familie in Tirol noch einmal Kraft tankt. Also dann: Mast- und Schotbruch!