Wer folgt Thiem & Dadic als NIKI-Gewinner nach?

In der Kategorie Mannschaft sind noch die Nordischen Kombinierer Johannes Lamparter/Lukas Greiderer, Weltmeister im Team-Sprint, das ÖSV-Skisprung-Team der Frauen, das in der Besetzung Daniela Iraschko-Stolz, Sophie Sorschag, Chiara Hölzl und Marita Kramer WM-Mannschafts-Gold gewann , sowie die Fußballer von Red Bull Salzburg, die Meistertitel, Cup-Sieg und Einzug in die Champions League schafften, im Rennen um die nach Niki Lauda benannte Trophäe. Die Salzburger Kicker hatten auch schon in den vergangenen drei Jahren triumphiert.