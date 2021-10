Stimmen Sie jetzt für den Aufsteiger des Jahres ab

Bereits beim Springen war der Tiroler in Oberstorf allen auf und davon gesprungen und setzte erst bei der Tageshöchstweite von 138 Metern zur Landung an. 22 Sekunden Vorsprung bedeutete dies in der Umrechnung für die zehn Kilometer auf der Loipe. Mit dem Japaner Akito Watabe und dem bereits erwähnten norwegischen Gesamtweltcupsieger der letzten drei Jahre nahmen zwei kombinierende Schwergewichte die Verfolgung auf. Doch der mittlerweile vierfache Junioren-Weltmeister ließ von Beginn an keinen Zweifel darüber aufkommen, wer am Ende die Nase vorne haben würde. „Realisiert habe ich es erst, als ich auf die Zielgerade eingebogen bin“, erklärte er nach seinem Husarenritt über die Anstiege und Abfahrten im Oberallgäu. „Ich habe von Beginn an bis zum Schluss versucht, das Tempo hochzuhalten“, gab er Einblicke in die Renntaktik.