9 Tote durch Zyklon „Shaheen“ im Iran und im Oman

Emirate bereits in „höchster Alarmbereitschaft“

Auch in den benachbarten Vereinigten Arabischen Emiraten galt „höchste Alarmbereitschaft“. Das Land bereitete sich auf ein Eintreffen des Zyklons bis Dienstag vor. In Al-Ain an der Grenze zum Oman wurden die Bauarbeiten vorsichtshalber bis Dienstag ausgesetzt. Die Behörden riefen die Bewohner der Emirate auf, Strände und andere potenziell gefährdete Gebiete zu meiden.