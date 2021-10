Einsätze im Stundentakt für Bergretter in Gmunden

Nahezu im Stundentakt mussten Bergretter im oberösterreichischen Bezirk Gmunden am Wochenende ausrücken! Am Kleinen Schönberg war ein Schäferhund etwa 40 Meter weit abgestürzt, am Zwillingskogel verirrte sich ein 55-Jähriger im steilen Gelände, und am Zwölferkogel verletzte sich ein Bergsteiger (57).