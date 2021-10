Droht im Ländle ein britisches Fiasko?

Die Situation in Vorarlberg ist zwar noch nicht so dramatisch, es geht aber in die gleiche Richtung wie in Großbritannien. Aktuell stehen bei uns bis zu 500 Lkw aufgrund fehlender Fahrer still. Wenn wir auf die nächsten fünf Jahre blicken, sind auch bei uns Engpässe und Probleme zu erwarten. Aufgrund von Pensionierungen dürften in Österreich bald 20.000 Lkw-Fahrer fehlen.

Michael Zimmermann