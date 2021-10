Fressnapf zeichnet Tierschutz-Helden aus

„Tierschützer und Tiere leisten Unglaubliches. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist der Zusammenhalt zwischen Mensch und Tier noch wichtiger denn je. Und aus der Not heraus sind viele neue Ideen entstanden. Das Engagement in Österreich ist beeindruckend - mit dem ‚Tierisch engagiert‘-Award wollen wir auf diese besonderen Leistungen aufmerksam machen, sie fördern und unterstützen“, erklärt Hermann Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich