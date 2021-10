Neues Theaterprojekt: Etwas für die ganze Familie

Egal ob traurig oder fröhlich, stille oder laute Momente. Familie vermittelt Lebenseinstellungen, ist die Bühne für große Emotionen. In der Welt der Familie leben, streiten und lieben wir. Nichts geht einem so nah wie Familie, egal ob wir verletzt oder gestärkt werden. Doch was bedeutet Familie überhaupt? Was macht eine glückliche, starke Familie aus?