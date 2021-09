Neue Tourismus-Schule um 33 Millionen Euro

Am Donnerstag ist in Wals-Siezenheim an der Grenze zur Stadt Salzburg der offizielle Spartenstich für den 33 Millionen Euro schweren Neubau der Tourismusschule Kleßheim erfolgt. Das alte Schulgebäude ist in den vergangenen Wochen bereits abgerissen worden. Während der Bauphase übersiedeln die mehr als 400 Schüler in einen Container-Ersatzbau neben der Baustelle. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2023 geplant.