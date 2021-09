ÖTTV-Teams bei EM unbesiegt im Viertelfinale

Männer treffen auf Russland

Die Männer müssen drei Stunden zuvor gegen Russland an die Platte. Am Donnerstag besiegte Habesohn Jakub Dyjas 3:1, Gardos Marek Badowski und Dyjas jeweils 3:2. Levenko hätte den Sack in der dritten Partie schon zumachen könnten, unterlag aber Samuel Kulczycki nach dem Auslassen von Matchbällen mit 16:18 im fünften Durchgang und somit mit 2:3. Gardos lag gegen Dyjas 0:2 in Sätzen zurück, schaffte jedoch noch den Umschwung. In der ersten Partie hatten sich die ÖTTV-Männer gegen Spanien mit 3:2 durchgesetzt.