Landesrechnungshof: „Gibt genug zu durchforsten“

Prüfrecht in Salzburg „sehr eingeschränkt“

Auch in Salzburg sind die Kontrollmöglichkeiten derzeit beschränkt. Der Landesrechnungshof kann zwar über das Landesparteienfinanzierungsgesetz die Spenden und das Inseratenverbot prüfen, das Prüfrecht sei aber „sehr eingeschränkt“, bemängelt Landesrechnungshof-Direktor Ludwig Hillinger. „Wir haben kein konkretes Prüfrecht bei Rechnungsabschlüssen, um zu befinden, ob sie richtig oder falsch sind“, sagt er. Zudem entspreche die Rechnungslegung der Parteien der „Rechnung eines Greißlers“. Für genauere Bilanzen müssten die Parteien ihre finanzielle Potenz preisgeben. „Da sind sie aber zurückhaltend – ein strategisches Problem“, so Hillinger.