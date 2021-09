Eineinhalb Jahre Corona: Zusammenhalt schwindet

Tiefpunkt im März 2021

An den Daten lässt sich jedoch deutlich ablesen, dass sich die Meinung der Bevölkerung in Sachen Zusammenhalt im Laufe der Pandemie deutlich verschlechtert hat. „Schon im Mai des Vorjahres sieht man bezüglich Wahrnehmung eines erhöhten Zusammenhalts einen deutlichen Rückgang, der sich im Laufe der Monate fortsetzt“, sagt Wirtschaftssoziologe und ACPP-Projektleiter Bernhard Kittel im „Krone“-Gespräch. Der Tiefpunkt wurde schließlich ein Jahr nach Pandemiebeginn erreicht: Nur noch zehn Prozent waren im März 2021 der Meinung, dass sich der Zusammenhalt erhöht hat. „Seither sehen wir wieder einen ganz leichten Anstieg. Aber bei Weitem nicht das Niveau, das wir am Anfang hatten“, so Kittel.