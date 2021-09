Lustenauer spielten sich in den Fokus

Technisch extrem versiert und pfeilschnell ist Muhammed Cham. Mit der Clermont-Leihgabe hat Lustenau einen kongenialen Spielmacher, der auch selbst Tore schießen kann. Auffällig ist seine enorme Spielfreude. Immer mehr in die Rolle des Chefs wächst Brandon Baiye. Der bullige Belgier ist ein echter Teamleader mit Offensivqualitäten und Zweikampfstärke. Auch der Ex-Altacher Michael Cheukoua blüht in Lustenau derzeit so richtig auf, macht viel Dampf von der Seite.